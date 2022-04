Jean-Michel JOUANNEAU

Manageur d'équipes opérationnelles tant sur le domaine technique que achats et services généraux, ma formation initiale et continue dans le cadre de mon parcours professionnel me permettent de répondre aux attentes et problématiques de productivité de l'entreprise.



M'appuyant sur les expériences vécus et les projets réalisés, j'apporte une écoute attentive à mon client, interne ou externe, et accompagne mes collaborateurs dans la satisfaction de l'expression du besoin client.



J'aime négocier, dynamiser une équipe vers des objectifs clairs et acceptés, écouter et répondre à un besoin client, contrôler la réalisation des objectifs et assurer le cadrage budgétaire des postes de coûts.



Adaptable rapidement dans une organisation, j'ai acquis, par mes différents postes et entreprises, la souplesse intellectuelle qui me permet de m'intégrer rapidement et efficacement aux organisations en place.



Mes compétences :

Facility management

Expertise technique

Services généraux

Gestion projet

Management

Gestion de projet

Leadership

travaux immobilier

Achats hors production

Maintenance technique

Sécurite ERP

GTB

SAP SRM

GMAO