Jean-Michel JOURDAN

Après une expérience de 15 ans dans le domaine du comptage et système, ma motivation demeure la même, le domaine technique de la métrologie qui ne cesse de devenir indispensable et recommandée par la réglementation ou les normes dans tous les domaines confondus.

Mon expérience en ayant créé ce laboratoire accrédité Cofrac m'a permis d'élargir un réseau de métrologues ou d'experts techniques dans le monde industriel.

La métrologie et la Statistique sont 2 domaines clés dans les entreprises ou la mesure est au cœur du système.

Vivez-le comme une opportunité ou un axe d'amélioration car ces deux axes ne seront plus indissociables dans l'entreprise en terme de performance ou efficacité.

Depuis mi 2015 j'ai créé ma propre société de service MetroStat.



Mes compétences :

Statistiques

Statistique appliquée

Métrologie

Formation professionnelle

Management