Jean Michel JOVIN

Fabriquant des instruments de musique nommés ButaDreams fabriqué a partir de Bouteille de gaz, issu du recyclage de celle-ci, une sonorité étonnante à découvrir sur :



http://butadreams.weebly.com/



Une première expérience avec un ButaDreams de 70 cm issu d' un compresseur d' air à l' abandon dans un jardin.



Un intérêt particulier est porté à l' aspect écologique de l'instrument (sans sucre ajouté, pas mastic de carrosserie, de la peinture) garder l' identité de l' objet au sens large du terme.



Symboliquement la vie de la bouteille de gaz est totalement inversé en effet celle-ci est utilisé physiquement à l' envers est devient un objet à la source de notre créativité.



De nouveaux modèles sont en cours de création avec un tout autre sons, expérience oblige, les ButaDreams sont accordés en gamme de Do et Do# Majeur, Ré Majeur, La Majeur, Sol Majeur, d' autres gammes sont à expérimentées.



Des Animations, Ateliers d' éveil à la créativité etc..........



Et aussi des spectacles avec la Compagnie Nomad' y Conte : La Rose et le Courant d' Air et les Larmes d' Abdou.



De part l' activité ButaDreams qui est un vecteur important de découverte de notre talent créatif, les interprétées de façon qu' elles soient porteuses d' évolution dans nôtre vie, de découverte, d' ouverture sur autre choses que se que l' on connais comme mode de fonctionnement.



Cette découverte m' a été amenée par un Ami qui lui n' est pas passionné, mais Investi à 100 pour 100 dans sa démarche de création de cette état d' esprit Jean-Philippe Brebion :Array à découvrir.



Jean Michel pour ButaDreams.



Mes compétences :

Musique