Jean Michel JOY

Retraité de la décoration et agencement de magasins; je poursuis toujours une activité de peintre sculpteur pour mon plaisir .

Je conserve mes deux ateliers dans la loire et la mayenne ;j'expose mes oeuvres dans quelques salons régionaux.

Ancien président de formes et couleurs et créateur d' Art-bo, j'essaie depuis 68 de faire partager cette passion avec mon entourage.

Mon site: jeanmicheljoy.com vous permettra de voir mon travail et de prendre contact avec moi si vous le souhaitez

ou par tel au 06 73 52 56 75