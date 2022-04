Jean-Michel KARSENTI

Je possède une très bonne expérience du milieu des affaires grâce à mon travail de formateur en anglais et français dans plus de 70 entreprises différentes , ce qui me permet d'aborder de nombreux domaines de spécialisation en traduction.



J'ai été formateur en langues dans les entreprises et les domaines suivants pendant près de 15 ans:



Aéroport de Paris, Air Outre Mer, Alcatel, Anpe Montpellier, Arag, Axion, Banc Sabadell, BEC, Caixa Carte Bleue, Caixa Catalunya, Chauvin, Checkpoint, Chevron, Chu Montpellier, Ciba-Geigy, Col.legi Farmaceutics, Comsa, CNP, DHL, Enher-Fecsa, Espais, Estee Lauder, Fasonut, France Telecom-Orange, Game, GDF-Suez, Hedron Consulting, Henkel, Hesperia Barcelona, IBM, Jardiland, Kvaerner, Kimberly Clarke, Menarini, Molinos de la Plata, Pepsi-Co, Port de Barcelona, Progress, PWC, Reckitt Benckiser, Restaura, Sanofi, Sara Lee, Seat, Sinopec, Synthesia, Unilever Bestfoods, Urssaf, Volkswagen-Audi, Xerox.