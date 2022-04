Messieurs,

Je souhaiterais mettre à votre profit les acquis de mon parcours professionnel.

Mon expérience de 32 ans au sein du groupe NTN, m’a permis de compléter et développer mes connaissances sur des produits à forte valeur technologique.

Ayant occupé successivement les fonctions d’assistant d’approvisionnement puis de Responsable Disponibilité Produits, j’étais en charge d’une gamme complète de produit. J’en ai assuré le respect du cahier des charges en termes de rotation de stock, de quantité, de qualité et de respect des délais.

C’est pourquoi, je souhaite avoir l’opportunité de vous rencontrer afin de vous exposer les atouts que représente ma candidature.



Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus respectueuses



Jean-Michel Kettering.

Contact courriel: jeanmichelkettering@free.fr



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware