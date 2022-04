Jean Michel KORSAGA

Passionné de l'innovation technologique, je suis un adepte du logiciel libre.



Sécrétaire général du Ouagalab (un espace de fabrique numérique: FABLAB). Nous essayons de par nos réalisations montrer au jeunes africains qu'il y'a de l'avenir en afrqiue et qu'ensemble, par le partage de compétence et la formation nous pouvons réaliser de grande chose.



Je suis co-fondateur de veenem technologie depuis 2014. Je mets mes compétences technique au service des entreprises pour la conception d'application web et la mise en place de leur infrastructure réseau.



Dans mon parcours j'ai eux à réaliser plusieurs projets notamment des solutions de paiement par SMS.

Je suis co-fondateur de Billet Express une solution de vente de titre de transport en ligne qui se positionne comme l'une des startup les plus innovante des dernières années!



Mes compétences :

Ingénierie Réseau

Developpement Web / SAV (SMS, TOIP,...)

Conception Innovante

Administrateur système Linux

Intégrateur logiciel Libre

Drupal / Wordpress