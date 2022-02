Jean-Michel LABOURASSE

Mon aptitude personnelle à savoir diriger, déléguer tout en établissant un climat de confiance et déchange au sein dune équipe , mont permis de mener à bien les missions dexpansion qui mont été confiées en y intégrant rigueur, créativité, nouveauté et renouvellement dans les réalisations.



A la suite de mon experience au sein de Celio* au service" architecture travaux, jai saisi lopportunité de travailler chez Dior Parfum pendant 4 années puis de gérer le service de Direction créative de limage de marque de lenseigne OGGI, en Russie, et dernièrement après 3 ans passés en Allemagne en tant que Directeur d'équipe au sein de Schwitzke project du groupe allemand darchitecture RETAIL Schwitzke GmbH, jai été mandaté en tant que managing directeur pour établir la filiale française du groupe et la gérer, ce qui ma fait revenir en France, afin de créer l'agence d architecture et construction RETAIL que je me suis appliqué a faire devenir une référence dans le secteur du Luxe, grace a mon réseau et expertise dans ce domaine.



Au sein du groupe LVMH, jai acquis une vision et compréhension des spécificités internationales en assurant la coordination de plus de 12 pays (zone UE, Russie et UAE). Jai également effectué le suivi de la réalisation du premier Institut Soin Dior à Moscou dans la Galerie GUM.



Ceci fut le tremplin pour travailler en direct avec le fondateur de la marque OGGI, n°1 du prêt à porter féminin en Russie, afin de lui redonner le prestige de limage et de developper le concept « Retail » dans un secteur extrêmement concurrentiel.



Plus récemment, après 3 ans passés en Allemagne, où jétais en charge des clients Français et Internationaux, mon transfert à Paris ma permis de matteler avec succès à des projets ambitieux incluant notamment:



- Dyson Opéra, le plus grand flagship au monde de la marque

- Uniqlo Marais, Paris, réalisé sur une friche industrielle

- Lancôme, Champs Élysées Paris Flagship monde

- Off White

- Goyard

- Tiffany & Co

- Versace