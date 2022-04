Jean Michel LAGOUCHE

Apres 28ans aux rennes de la société Alcara que j'ai crée en 1983 ; dans le domaine de la boulangerie- patisserie ; j'ai crée recemment la Société AZOA , qui distribue des concepts nouveaux de produits alimentaires tant par leur originalité que par leur design !

Je suis d'ailleurs a la recherche constante de tels produits nouveaux tels que: batons de chocolat a tourner dans du lait tres chaud , sushis-makis ,repliques a l'identique en chocolats , produits d'afrique du sud aux saveurs tout a fait originales et aux formes design souvent recompensées , gateaux salés pour apperitifs aux saveurs nouvelles et speciales , etc... que je commercialise actuellement !



Mes compétences :

COMMERCE

Sens du commerce