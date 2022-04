Jean Michel LAHITTE

5 ans commercial automobile (PSA)

14 ans chef de publicité presse (GSO)

5 ans responsable logistique négoce batiment.



Une expérience axée sur le commercial, le management et le marketing, géographiquement orientée sur le sud ouest, qui me permet aujoud'hui, de créer ma structure indépendante de courtage en travaux, et de rester sur les terres occitanes!

Je recherche des courtiers ayant, aprés expérience, le désir de réussir dans ce nouveau métier, tout en vivant et respectant leur souhait de demeurer prés de chez eux.



Mes compétences :

Automobile

BTP

Marketing

Presse

Rénovation