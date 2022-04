Jean-Michel LANGLET

Infographiste confirmé, je réalise depuis 1991 tous supports de communication print, web et emailing dans des domaines variés : dentisterie, arts de la table, prêt-à-porter… industrie automobile...

Ma réactivité et mon respect du délai répondent aux objectifs des Directions de Communication et de Marketing dans la création et la réalisation de :

• magazines,

• catalogues et flyers de VPC,

• campagnes d'emailing (avec routage, tracking, rapports)

• site web,

• eboutiques solutions open-source…



Mes compétences :

Broderie

E-mailing

SEO

Infographiste

Création graphique

SMO

Réactivité

Emailing

Marketing