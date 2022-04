Jean Michel LATOUR

Mes domaines de compétences



- Gérer un atelier – des équipes

- Participer à l’élaboration du budget

- Mettre en place les plans d'actions en fonction du budget

- Organiser et planifier les tâches, les actions

- Respecter et faire respecter les engagements

- Conduire des réunions, groupe de résolution de problèmes

- Développer et assurer la sécurité du personnel

- Réaliser des audits sécurité – environnement (ISO14001)

- Recruter le personnel

- Former le personnel (plan de formation)

- Conduire des entretiens individuels et GPEC

- Optimiser les gammes de fabrication

- Diminuer les coûts de revient

- Mesurer la progression

- Réaliser les modes opératoires et procédures (ISO9001)

- Réalisation de DMOS–QMOS avec contrôles CND



Mes compétences :

Rigueur

Dynamique

Management

Organisation

Qualité