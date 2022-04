Jean-Michel LAVALLARD

2011 Création d'EDUC-I : conseils et formations sur l'usage numérique & digital

nos partenaires : Revendeurs, constructeurs et éditeurs numériques en lien avec l'éducation et la formation professionnel

Objectif : Accompagnement des équipes sur l'utilisation du numérique dans son environnement professionnel





2015 Création de DIgiCours SAS : " Mobile Learning" création de solution d'APPS pédagogique mobile interactive .

Bourse FRENCH TECH

Objectif : créer un environnement digital pédagogique et moderne dans l'accompagnement éducatif





Prix 2013 digital world summit Montpellier

Suivi par la région Languedoc Roussillon et Innov'up nos recherchons pour nous développer une personne connaissant le monde de l'édition numérique.





















Mes compétences :

Informatique

Pédagogue et formateur

Formation

Éducation

Innovation

Édition