Jean-Michel LE LOUET

Multiples expériences réussies dans le 'B to B' et l'industrie automobile.



- dans des postes variés (avec management d'équipes) et sur des projets stratégiques de développement (en tant que chef de projet ou responsable finance/contrôle de gestion ), sur des fonctions support et opérationnelles.



- dans un environnement international (Chine, Inde, Amérique du Sud, Turquie, Japon, Russie, USA…),



- dans des domaines variés

* Business Development avec des partenaires internationaux (vente et montage de camions, fabrication de moteurs et pièces): définition des stratégies de développement, sélection des partenaires, évaluation des risques, définition et négociation de business models, négotiation et résiliation de contrats de partenariat.

* négociation, suivi et résiliation de contrats commerciaux et industriels, transferts de technologie, accords de license avec des partenaires industriels, commerciaux et financiers étrangers.

* Ingéniérie financière et restructurations (activités industrielles et commerciales): création de nouvelles sociétés, optimisation flux financiers et structures financières, risk management, réduction de besoin en fonds de roulement et du risque client, management de barrières douanières et tarifaires (obligations de contenu local), restructurations fiscales…

* Fusions/acquisitions: cessions, valorisations de sociétés et actifs, gestion de due diligences, négociations (acquisitions et cessions), négociations des contrats auxiliaires, carve outs…

* Conception de schémas de gestion et structures analytiques de reporting

* Construction de plans financiers long terme et de business cases pour des projets de développement industriels et commerciaux.

* Analyse financière et gestion des risques clients et fournisseurs.

* Contrôle de gestion: industriel, commercial, achats, logistique, investissements, prix de revient.

* Ressources humaines, consulting et formation de personnes de tout profil (nationalité, fonction, qualification...).