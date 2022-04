Jean-Michel LE MORVAN

Création , installation, maintenance Ile de France de systèmes d'éclairage de jardins depuis 1995,

pour particuliers, paysagistes et collectivités privées.

L'expérience de ce qui fonctionnera longtemps ( conception technique )

et de ce qui est beau pour votre jardin de nuit. ( conception artistique )

L'utilisation des nouvelles technologies leds depuis qu'elles performent vraiment ( 2010 ).

Un coût abordable de l'ordre de 2 ou 3 000€ pour la pose et la fourniture

de l'éclairage clé en main d' un petit jardin de banlieue,

avec des consommations très basses ( 1 € les 10 heures d'éclairage ),

et des commandes électriques pratiques

Des kits sur mesure pour les clients qui installent eux-mêmes.

Des partenaires paysagistes qui améliorent ainsi leur offre aux clients.

Un SAV irréprochable.