Jean-Michel Le Roux (jmlrlmj_at_gmail.com)



Adjoint au responsable du département Investissements d’Avenir et Compétitivité à l'Agence Nationale de la Recherche

Responsable du Programme "Carnot" à l'Agence Nationale de la Recherche

Président de IncubAlliance



English version is available atArray (http://www.linkedin.com/ppl/webprofile?action=vmi&id=713468&trk=ppro_viewmore )

_______________________________________________________________



Manager expérimenté avec une expérience dans la conduite d’équipes multidisciplinaires et multiculturelles dans un contexte international dans le but de maximiser les résultats en motivant les différents intervenants.



Développe des stratégies et des organisations à rendement élevé en agissant stratégiquement et tactiquement, avec la capacité de développer et exécuter des plans ambitieux dans le cadre des contraintes de temps et des ressources.



Démontre la capacité de communiquer efficacement avec des clients et des employés provenant d'une variété de milieux techniques fournissant la vision, établissant la direction, et conduisant avec succès les objectifs à leur conclusion.



• ‘07-13 Who's Who in the World

• ‘06-13 Who's Who in Science and Engineering

• ‘05 Who's Who in Science and Engineering

• ‘00 Research Division Award, I.B.M.

• ‘99 IBM Honors, I.B.M.

• ‘96 Outstanding Technical Achievement Award, I.B.M.

• ‘96 First Patent Application Invention Achievement Award, I.B.M.

• ‘88 Médaille du Conseil Général du Val d’Oise



Mes compétences :

AIX

Tcl/Tk

Conseil

Ressources humaines

C

Communication

Marketing

Bioinformatique

Windows

XML

Coaching

Linux

Direction générale

Informatique

Traitement du Signal

Accompagnement

Formation

Management

SVG