Jean-Michel LEBLANC

Expert des réseaux Wi-Fi, je suis détenteur des certifications wireless CWNA CWSP CWDP et CWAP.

Ces certifications, indépendantes des constructeurs, sont émises par le CWNP, l'organisme certificateur de référence en réseau sans fil.



Je suis certifié wireless pour les constructeurs ZEBRA (ex Motorola) et Aruba.

J'ai la certification Cisco CCENT.



Je réalise toutes prestations lièes au réseaux Wi-Fi:

- Etude de site

- Définition et mise en service d'architecture radio

- Dépannage

- Audit et expertise

- Formation



Mes compétences :

Expertise Wifi

Réseau

Chef de projet