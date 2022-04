Jean-Michel LEGE

Secteur : Industrie - Auto-Moto-Cycles

Lydall Thermique Acoustique, filiale française de la Division Thermique Acoustique Europe du groupe américain Lydall, est un des leaders dans le domaine des solutions d'isolation thermique et acoustique destinées à l'industrie automobile.

Lydall est le partenaire des grands constructeurs (PSA, RSA, Nissan, BMW, VW, AUDI, Mercedes) et équipementiers en Europe.

Lydall Thermique Acoustique développe, produit et commercialise des écrans thermiques haute performance à base notamment d'aluminium pour les environnements sous-caisse et compartiment moteur du véhicule.

Localisation : Saint-Nazaire - France



