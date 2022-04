Jean-Michel LEGRAS

Jean-michel, apres cinq années d'expatriation dont deux à Hanoi et trois a Pékin job en agence d'architecture intérieure. Bonne expérience CHR haut de gamme, mobilier, création d'espaces. Projet pour Mariott Pékin.



Très bonnes connaissances commerciales, participation a la création produit et formation de commerciaux, stage management.Très fort potentiel commercial.



Actuellement dans le négoce immobilier et architecture.

A travaillé également pour 2 entreprises. L'une dans le bambou de construction, projet d'éco-lodge, ect... l'autre dans les produits mobilier et objets.

2014 responsable commercial chez Atelier des remparts. Région d'Aix-en-provence.







Mes compétences :

Peinture

Architecture

Sculpture

Commerce

Art

Décoration