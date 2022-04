Jean Michel LESNIEWSKI

Je suis actuellement sans emploi avec une reconnaissance de travailleur handicapé jusqu'en 2021, je souhaite vivement mettre mes atouts au service d'une recyclerie, d'un centre de tri.

Au cours de mes diverses expériences et dans le cadre de différents chantiers de réinsertion, j'ai pu acquérir une connaissance solide du fonctionnement d'un centre de tri, du réemploi, du démantèlement et de la dépollution des équipements électriques et électroniques.

Très sensible à la protection de l'environnement et au recyclage et très bricoleur, j'ai toujours tenter de donner une seconde vie aux biens de consommation usagés et ainsi favoriser leur réutilisation.

Dynamique, polyvalent et robuste, je saurai prendre en charge les missions qui me seront confiées. Je suis capable de travailler sous pression, tout en fournissant un travail de qualité irréprochable.



Mes compétences :

entretien maintenance