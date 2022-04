Jean Michel LEVITE

10 ans en horticulture, 10 ans de vente en magasin, peut-être 10 ans en immobilier ?

les 10 années en immobilier, se sera pour plus tard.



Une belle opportunité s'est présentée ! et j'ai rejoint l'équipe ambitieuse des magasins VOIE VERTE

un concept, un état d'esprit, une dynamique qui me correspond



Mes relations avec les clients, me confortent dans l'idée de poursuivre dans cette voie.

un nouveau challenge ? oui sans doute mais "même pas peur"











Mes compétences :

Commercial

Vente directe

Transactions immobilières

Relation clientèle