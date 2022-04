Jean Michel LOCHARD

Fort de mon expérience de plus de 10 ans en tant que Commercial Gérant d’Entreprise et à travers mes différentes expériences et formations professionnelles, j’ai eu l’opportunité de découvrir différents aspects du métier de commercial qui m’ont permis, à ce jour, d’être à l’aise dans plusieurs domaines. J’ai acquis un esprit d’initiative, le goût du travail bien fait et la rigueur, qualités qui me permettent d’être efficace dans le poste de Commercial.

Aujourd'hui, j'éprouve le besoin de changer d’orientation professionnelle pour être stimulé par de nouveaux challenges. Avec l’expérience acquise, être en contact avec une clientèle de particuliers et de professionnels, répondre à leurs besoins spécifiques, leurs proposer des solutions appropriées dans tous les domaines