Jean-Michel LORENZATI

Après 14 années riches en succès (4 fois gagnant des incentive vendeurs sur les 5 dernières années) et après avoir réalisé ma meilleure année sur le dernier exercice fiscal, j’ai décidé de donner un nouveau sens à ma carrière.

Après avoir attentivement analysé la proposition de management de KM, je me suis finalement décidé avec enthousiasme à répondre favorablement au nouveau challenge que me proposait le Groupe ECONOCOM.

Ce choix s’est fait très naturellement : au cours de ces dernières années, j’ai pu constater au quotidien que l’environnement technologique de mes clients est en profonde mutation : ils sont confrontés à la transformation de leurs systèmes d’information et au pilotage de nouveaux projets numériques.

Fort de ses 40 années d’expérience et riche de ses 8500 salariés, Econocom est aujourd’hui le partenaire privilégié de ces sociétés qui veulent prendre part à cette révolution numérique et tirer parti de ces nouveaux usages.

L’ambition pour nos clients est de faciliter l’adoption des nouveaux outils numériques par le mariage harmonieux de l’innovation technologique et financière.

Bienvenue dans le monde digital !



Mes compétences :

Business development

Négociation

Vente