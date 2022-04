Jean-Michel LORILLARD

Créatif autodidacte en brainstorming permanent



Parcours :



2011-aujourd'hui :

• Gérance de la société "PIZZIPUB SAS" Agence de communication et régie publicitaire

• Développement spécialisé pour les pizzérias (fourniture d'emballages et outils de fidélisation)



2007- juin 2015 : Responsable du pôle "création" chez AREPUB Enseignes



2003-2007 : Gérance d'une agence de communication (MEDIA CONCEPT)



2002-2003 : Création d'une agence événementielle (N-PROD)



2000-2002 : Concepteur PAO dans l'imprimerie





Mes qualités :



créatif, à l'écoute, de bon conseil, performiste, ordonné, d'un certain savoir-faire.



Mes compétences :

Communication

Création

Impression grand format

Imprimerie

Infographiste

Multimedia

Signalétique

Total covering

Conception multimédia

Publicité

Community management

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Graphisme

Marketing

Créativité

Design