Jean-Michel LOUIS

• Définir la politique commerciale de l'établissement

• Superviser ou mettre en oeuvre les actions de promotion

• Elaborer le budget annuel de l'établissement et contrôler les résultats d'exploitation

• Coordonner et contrôler les services de l'établissement

• Veiller à l'application des procédures qualité, hygiène, sécurité (HACCP)

• Superviser ou effectuer le recrutement du personnel

• Gérer des équipes de plus 75 personnes

• Vérifier les éléments d'activité du personnel

• Effectuer la gestion comptable et administrative d'une structure

• Superviser l'élaboration des menus, des cartes et des tarifs du restaurant

• Superviser la gestion des stocks de produits

• Déterminer les besoins en réapprovisionnement et établir les commandes

• Gérer chiffre d’affaires annuel de plus de 2 000 000 euros



Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion de la relation client

Gestion de la production

HACCP

Gestion des stocks