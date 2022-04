Jean-Michel LOUIS-ROSE

Formateur consultant, j''anime des modules de formation sur des thématiques relatives à l’environnement professionnel artistique ( vivre de son art, la protection sociale des auteurs, le droit d'auteur...)



Mon domaine d'expertise de base est la professionnalisation des artistes dans le secteur des arts visuels. Cette activité que j’exerce depuis 1999 me permet de développer auprès des artistes les domaines de compétence suivants:

- Statut professionnel de l’artiste plasticien (fiscal, social)

- Droit de la propriété intellectuelle

- Conception et développement de projets culturels : méthodologie de projets

- Exposition : conception, régie technique, montage administratif et juridique

- Formation

- Graphisme et communication visuelle PAO : maîtrise confirmée des logiciels Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, In Design, Gimp.



Formé au développement et à la gestion de projets de territoire, je suis titulaire d'un Master II professionnel « Droit et Administration des Établissements Culturels » à l'université Bordeaux IV associée à l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux.



Mes compétences :

Droit de la propriété intellectuelle

Expositions

Expertise du projet professionnel artistique

Gestion de projets

Publication assistée par ordinateur

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Microsoft Office

Formation professionnelle continue