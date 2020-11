Jean-Michel LUCAS

* Mon profil détaillé est aussi sur https://fr.linkedin.com/in/jmlucas

* Ventes "complexes" de progiciels, de formations, de prestations d'accompagnement (gestion de projet, paramétrage, reprises de données, migrations etc.).

* Double compétence technique et commerciale

* Business developer avec gros carnet d'adresses, adepte du social selling (social selling index sur linkedin: 83, top 1%)

* Anglais courant, et italien pratiqué

* BtB growth hacker, "chasseur" d'opportunités

* maîtrise la vente élaborée IT depuis la prospection jusqu'au closing

* Ingénieur de l'école centrale de Nantes (promotion 1994)

* Personnalité : enthousiaste, autonome, tenace, promoteur, calme



Mes compétences :

Bureautique

Avant vente

Bid management

Informatique

Prospection commerciale

Architecture informatique

Appels d'offres

BtB

AMOA SI

CRM

SIRH

ERP

Pilotage de Fournisseurs

Lead management

Négociation commerciale

GED

Mvne

Réponse aux appels d'offres

Marchés publics

Réseaux sociaux professionnels

Conseil

Ingénieur commercial

Pre Sales

RFP

RFQ

Génération de leads

Cloud computing

Microsoft PowerPoint

Marketing

Closing deals

Saas

Stratégie commerciale

Démonstrations

Social networking

Social selling

Traitement des objections

Animation de webinaires

Ecoute active

Ventes

Coordination

Leadership

SRM

PureCloud

SVI

Centres de contacts