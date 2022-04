Jean-Michel MARCELIN

Bonjour,



Spécialiste des échanges de données informatisées (EDI), la vocation de GexEdi est de vous aider (TPE, PME et MGE) à réduire le coût économique et environnemental de vos échanges commerciaux, à travers la dématérialisation, à la source, de vos flux d'informations (zéro papier : Commandes EDI, Bons de Livraisons EDI, dématérialisation fiscale des factures, etc. ...).



Ingénieur d'Affaires, j'anime la force de vente ainsi que les orientations marketing et parfois stratégiques de GEXEDI et de son centre hébergeur EDIPOLE, spécialiste des échanges de données informatisés normés (EDI).



Avec l'émergence du Web 2.0 et des réseaux sociaux, mon activité se porte également sur les nouveaux médias que sont : Facebook, Twitter, Viadéo, LinkedIn, Google+, Youtube, blog, forum etc ... en collaboration avec Charlotte notre Community Manager.



Au quotidien, je reste proche de nos clients et de leurs partenaires techniques et commerciaux en étant à leur écoute et au plus proche de leurs besoins (étude, cahier des charges, chiffrage, négociation, suivi installation, suivi production, évolution, salon).



Je vous invite à me contacter pour de plus amples renseignements.



Mes compétences :

Adonix

Axapta

CEGID

Dématérialisation

Dématérialisation Fiscale

EAI

Edi

EDIFACT

Microsoft Navision

Sage

Sage ligne 100

SAP

Traducteur

Wavesoft