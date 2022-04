Leader de la médecine énergétique personnalisée : Jean-Michel Marche ondobiologue vous reçoit à Hyères.



Vous recherchez une médecine naturelle non conventionnelle et personnalisée en compléments de vos traitements ?

Parce que la médecine moderne ne sattaque pas à la cause fondamentale de votre problème de santé et que vous souhaitez essayer une approche naturelle et holistique, vous êtes au bon endroit.



Grâce à des traitements conçus spécialement pour vos besoins personnels, le centre dondobiologie biochirurgie & drainolymphatique par Jean-Michel MARCHE a mis la barre haute en médecine holistique, traçant la voie vers une vie plus saine.



Récompensez-vous avec le cadeau le plus précieux et découvrez à quel point vous pourriez vous sentir plus actif, plus heureux et plus fort que vous ne lêtes actuellement. Il sagit dune thérapie naturelle et manuelle sans aucune manipulation basée sur le bio magnétisme humain.



DÉCOUVREZ LE POUVOIR DE LA MÉDECINE ÉNERGÉTIQUE : LONDOBIOLOGIE.



Notre quotidien est constamment façonné par des situations émotionnellement chargées. La plupart du temps, ces circonstances ont un effet négatif sur les flux dénergie présents dans notre corps.



Beaucoup de personnes souffrent de troubles de santé sans présenter de symptômes clairs; la médecine énergétique a fait ses preuves dans ce genre de cas.



Au centre dondobiologie biochirurgie & drainolymphatique par Jean-Michel MARCHE, votre thérapeute associe les méthodes de guérison traditionnelle aux dernières découvertes scientifiques sur la santé.



Pour notre thérapeute Jean-Michel MARCHE léquilibre des énergies est primordial. En effet, londobiologie sappuie sur la théorie des énergies dites usées du corps qui ne sont pas évacuées.



Ses énergies usées saccumulent, stagnent et forment des « bouchons » qui empêchent la libre circulation des flux dénergie. Ce sont ces blocages énergétiques qui provoquent la fatigue, des douleurs et des malaises, etc



Les techniques employées, et enseignées à lIFA