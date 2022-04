Jean-Michel MASSE

Actuellement en poste chez Qualidetec.

Nous réalisons les détections de fuites d’eau et le contrôle d’installations sur les éléments non visibles ou non accessibles : gaines, planchers, toitures, réseaux enterrés et scellés, équipements techniques.



Notre offre s’adresse aux professionnels (experts, syndics, gestionnaires de réseaux, constructeurs, piscinistes, etc) mais aussi aux particuliers.



Nos connaissances techniques et notre matériel performant nous permettent de définir avec précision les sources d’un sinistre sans endommager les installations existantes.