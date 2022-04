Diplômé des Arts Appliqués de Lyon, puis Lauréat aux Arts Décoratifs à Strasbourg, je commence ma carrière pour le spectacle. Je participe ainsi à la décoration d’opéras, de théâtres, de cinémas et aussi d’expositions prestigieuses.

Passionné par l’image de synthèse, je travaille comme illustrateur 3D depuis 1998 , homme de projets je fais aussi des illustrations destinées aux expositions et à la vente. Mon sujet de prédilection est l'aviation.

Je travaille pour les avionneurs, l'immobilier, l'industrie et les médias. Je réalise des images pour la revue "Avions" et donne des cours à l'IUT de Haguenau.



Jean-Michel Mateo,

illustrateur infographiste - Artist 3D



Mes compétences :

Images 3D

Infographie

Infographie 3D

Prototype