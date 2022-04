Jean Michel MATHEVET

16 ans d'expérience dans la commercialiation de produits techniques.



COMPETENCES



Commerciales et techniques

- Prospection commerciale, création, développement et fidélisation d’un portefeuille de 180 clients B to B

- Gestion des propositions techniques basées sur un panel de plus de 300 fournisseurs (Siemens, ABB, Lumberg, Harting, Wago…)

- Réalisation d’études de faisabilité, déploiement, support technique avant et après-vente

- Progression sur du CA (+35%) et de la marge (+15%) depuis 3 ans



Managériales et organisationnelles :

- Participation à l’ouverture et au développement de 2 agences ETN

- Coordination du service technique de la région ETN sud-est (14 personnes)

- Formation des techniciens au métier et à la culture de l’entreprise

- Reporting auprès de la Direction Générale

- Management et gestion d’équipes dans le cadre d’activités extra-professionnelles



Mes compétences :

Automatisme

Produits techniques

Siemens Hardware