Jean-Michel MATHIOT

Ingénieur conseil - Qualité sanitaire et performance environnementale des espaces intérieurs



- Réalisation de profils environnementaux et sanitaires de bâtiments.

- Etudes techniques EAU (diagnostics réseaux, campagnes de mesures hydrauliques).

- Etudes techniques AIR (enquêtes in-situ et expertises d’installations de traitement d’air, audits de la qualité de l'air).

- Analyses méthodiques de risques (tours aéro-réfrigérantes).

- Accompagnement à la certification Ecolabel Européen (Services de camping)

- Développement commercial



Mes compétences :

Air intérieur

Gestion de projet

Eau

Ingénierie

Environnement