Jean-Michel MAZIERE, domicilié en Région parisienne.



Diplomé d'ESCP Europe, je mets depuis 34 ans au service des entreprises mes compétences en matière de gestion de trésorerie, mise en place et gestion des financements, audit et conseil.



J'ai exercé mes missions dans des cadres et configuration variées, le plus souvent dans un contexte international.



En 2011, j'ai obtenu de l'AFNOR le certificat de compétence en audit QUALITE ISO 9001.



Je suis ainsi en mesure de contribuer à la sécurisation et à l'amélioration des finances de l'entreprise tant à partir de la gestion de bilan que d'une optimisation élargie à l'ensemble des fonctions, dans une optique de développement rentable et durable.



Mes compétences :

CONSEIL

INTERNATIONAL

AUDIT

Risque de taux

Recouvrement

Iso 26000

Garanties Bancaires

Word

Budget + Performances

Iso 9001

Powerpoint

Risque pays

Finance

Excel

Trésorerie d entreprise