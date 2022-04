Jean Michel MEDINA

Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en encastré.

Positionner et câbler une armoire ou un tableau de distribution électrique de locaux domestiques ou tertiaires et raccorder aux équipements.

Positionner et équiper une armoire électrique industrielle.

Fixer et raccorder des équipements basse tension (interrupteurs, prises de courant,...).

Raccorder des câbles d'équipements électriques industriels aux machines, points d'éclairage ou prises de courant.

Mettre sous tension l'installation électrique et effectuer des contrôles.

Diagnostiquer une panne sur une installation électrique et réparer les éléments défectueux.

Effectuer des travaux simples de maçonnerie.

Installer et raccorder des travaux et la conformité des réalisations.

Coordonner l'activité d'une équipe ou diriger une structure.