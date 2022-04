Jean Michel MENA

Militaire de carrière,je ne vais pas tarder à sortir du système, je suis quelqu'un de très volontaire, tjrs disponible, très respectueux d'autrui,très rigureux,qui réagi très vite face à des situations diverses,et de très ponctuel.En effet dans mon métier, je considére que ces aspects de ma personnalité sont indispensables pour le bon fonctionnement de ma carriére.

je suis parti en Afrique, au Kosovo, dans les îles ( Réunion, Guadeloupe,Martinique)et j'ai fais une manoeuvre internationale en Bulgarie, ce qui m'a aidé à obtenir une grande maturité et d'avoir une grande humilité.

Mes séjours etaient de 4 à 5 mois, donc je suis quelqu'un qui s'adapte très vite.

je suis quelqu'un de très sportif,toujours de bonne humeur, et de très sincère, avec cette capacité de savoir ce qu'il veux faire.je suis très tenace.

j'ai eu la chance pendant plus de trois ans d'être agent d'exploitation transport dans ma caserne, ce qui m'a permis d'acquérir une expérience nouvelle.



Mes compétences :

Adaptation rapide

Conscience professionnelle

Logistique

Logistique transport

Ponctualité

Ténacité

Transport