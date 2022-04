Jean-Michel MOLLA

CCLD 1er Cabinet de recrutement augmenté de talents commerciaux & managers en France.



C’est quoi le recrutement augmenté ?

Notre approche, unique, permet à nos clients d'attirer et retenir les meilleurs talents.



Alors que chaque année 60 000 postes restent non pourvus, le Recrutement augmenté permet d'améliorer l'expérience candidat, de réussir 99% des missions confiées, tout en réduisant de 50% le turn-over pendant la période d'essai



CCLD recrute des consultants en recrutement, join us !



Mes compétences :

Ressources humaines

Vente

Management

Négociation

Développement commercial

Conseil

Communication

Marketing direct

Recrutement