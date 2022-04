Jean-Michel MONIN

Directeur de l'Organisation de Cegid, premier éditeur français de progiciels de gestion, je suis chargé d'animer les projets d'amélioration des performances :

> PMO pour les programmes de performance opérationnelle et technologique,

> Mise en place et suivi du pilotage Balanced Scorecard,

> Intégration des croissances externes,

> Pilotage de projets de transformation métier (gestion d'affaires, dématérialisation, outils collaboratif, CRM...)



De 2001 à 2008, j'ai été Directeur Général Délégué de Knowings, un éditeur de progiciels de gestion collaborative de contenus. J'étais en charge des opérations (commercial, marketing, projets et support client).

Auparavant, j'ai été consultant en stratégie et organisation pendant 10 ans, notamment au sein du cabinet Ernst & Young. J'intervenais plus particulièrement sur des missions de reengineering et d'amélioration de la qualité des activités de services.



Mes compétences :

Saas

Gestion de projet

Intranet

Vente

software

consulting

Lyon

Knowledge management

voile

Management

business intelligence

Informatique

marketing

Business development

Développement