Jean-Michel MOSNIER

RESPONSABLE COMMERCIAL



• Négociation en B to B, et B to C : développement de techniques de vente.

• Rapport de visite, tenu à jour d’un fichier client : remontée des informations terrain, veille concurrentielle.

• Gestion planning, prise de rdv, prospection terrain en zone industrielle, organisation de tournée client et prospect.

• Encadrement commercial.

• Mise en place de partenariat commercial et gestion de grands comptes.

• SAV sur chantiers ou en secteur industriel.





Mes compétences :

Travaux du bâtiment