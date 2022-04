Jean-Michel MOUCHAUD

Musicien de formation, c'est vers la pédagogie et l'enseignement que je me suis tourné car la transmission est une passion. Sensible à ce qui touche à la santé, j'ai associé naturellement la musique et le mieux-être avec une bonne dose de sensibilité, d'écoute et de psychologie. Je propose notamment le chant thérapeutique.

C'est aussi vers la recherche dans le nouveau monde des thérapeutiques énergétiques que mon regard se tourne car ses applications offrent des perspectives bénéfiques à la santé de l'individu tant dans sa sphère personnelle que dans son quotidien professionnel.





Mes compétences :

Informatique

Autonomie

Créativité

Thérapie individuelle

Ecoute