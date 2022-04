Jean-Michel MOUILLART

Je travaille chez SGD, leader mondial de la parfumerie et la cosmétique de luxe Egalement connue pour son savoir faire dans beaucoup de domaines.





-responsable entrepôts (40000 m2) gère les entrées et les sorties marchandises,préparation et chargement clients ainsi que l'alimentation des sous traitants,organise l'activité générale, mise en place de standards, projet.



auparavant, chef d'équipe de production responsable de 45 personnes dans le conditionnement de flacons de luxe.