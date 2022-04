Jean Michel NAVARRO

Bonjour à tous,



En 2020, à la suite d'une formation validée en gestion de sinistres, complément pertinent de mon parcours dans le domaine de la rénovation et de la maintenance immobilière, j'aspire à poursuivre mon parcours dans la proposition ou la gestion de solutions d'économie d'énergie ou de maintenance performante des lieux de vie.



Mon expérience de responsable technique projet m'a permis de renforcer mon approche polyvalente.

Ma capacité à participer aux phases de conception, mon rôle d'interface clients et la mise en pratique sur site font parties des forces qui composent mon offre.



Précédemment, j'ai développé avec une équipe polyvalente, des projets de rénovation d'espaces locatifs, Au sein de S.C.I ou de SARL bâtiment, nous avons pratiqué un mode d'exécution basé sur l'intégration de 80% des étapes de réalisation de nos chantiers.



Une formation supérieure en gestion et management des PME m'a permis d'initier la suite donnée à mon parcours.



Mes compétences :

Gestion

Créativité

Coordination

Organisation

Polyvalence

Économie d'énergie

Décoration

DS1