Jean Michel NOSSANT

Photographe professionnel, mon travail est diffusé par l'agence SIPA Press pour laquelle je photographie l'actualité politique, mes reportages sont publiés dans des quotidiens et des magazines comme Le Point, Le Nouvel Observateur, La Vie, Le Figaro, Libération...



Je réalise des portraits ainsi que des reportages pour les groupes Le Moniteur et La France Agricole.



Je travaille également en corporate (reportages et portraits) pour des entreprises comme les Cognac Hennessy , la CCMSA (caisse centrale de mutualité sociale agricole), la MAIF, le SIVEER...



site:http://www.jmnossant-photographe.com



Mes compétences :

Photographe

Réactif

Reportage