Jean-Michel PALLATIN

RESPONSABLE DE PROJET INFORMATIQUE :: EDITORIAL :: DIGITAL :: MARKETING :: TECHNIQUE



De formation supérieure avec 15 ans dexpériences reconnues dans le pilotage et le développement de projets informatiques Web notamment à La Tribune - Di Group LVMH Groupe Revue Fiduciaire; Initiatives Santé, voici quelques unes de mes compétences et savoir-faire.



- Gestion des projets Web 2.0 et Développement applicatifs jusquà la livraison :

Lancement de nouvelles fonctionnalités, ergonomie des sites, gestion de projets bi-media.

Conception et mise en place de sites internet avec des Web-Service liés aux applications métiers de Communication, Comptables, Marketing, Média, Presse et Sociales.



- Coordination MOE et MOA et formation des utilisateurs

Véritable chef d'orchestre : Coordination des intervenants internes ou externes; Pilotage du pôle TMA jusquà la recette; Formation et accompagnement des utilisateurs-clients



- Expertise Digitale, Marketing et RGPD

Mise en place des outils et des indicateurs de contrôle (SEM-SEO-Analytics) ; Réalisation et envois de newsletters sur des bases de 100.000 adresses ; Analyse des résultats ; Reporting ; Retargeting



- Expert des Technologies de l'information GED + Réseaux Sociaux :

20 ans à administrer et ordonnancer des contenus professionnels sectoriels (économiques, financiers, professionnels) quelques soient les supports (Print / Tablettte / Web / TV / Réseaux Sociaux...)



- Cursus Doctorant Universitaire au CNRS Henri Pieron (Processus Cognitifs et Informatique)



- Langages : HTML, CSS, XML, PHP, JAVA, COBOL...

- WorkFlow-CMS : Lotus Domino, Eidos, BackBee, MySQL, WordPress, Joomla, Wix...

- Architecture: Windows, Mac, Linux, SQL, QPP, DPS...

- Outils PAO : Photoshop, X-press, InCopy, QPS, InDesign, DPS...

- Outils Audio-Video : Real-Producer, Sonar, Audacity, Final Cut, Premiere, Flash...

- Outils Sourcing : GitHub, Subversion, SAGE-Coala...

- Outils Emailing : Sarbacane, SmartFocus, EmailStrategie, Cabestan...

- Outils Tracking : RedMine, Jira, Wiki...