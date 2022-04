Jean Michel PARODI

En 30 ans de sociétés de services je suis devenu un spécialiste des serveurs Ibm (type as400). J’accompagne les sociétés dans leurs évolutions, soit par l’étude et la mise en place de progiciel, soit par l’encadrement d’équipes de développements de logiciels spécifiques.

L’essentiel de notre métier est l’échange d’informations et la curiosité technologique. Ensemble nous continuerons à faire évoluer vos outils afin qu’ils soient les plus performant.





Mes compétences :

As400