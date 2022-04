Jean-Michel PÉTRISOT

Voici quelques mots-clés qui vous permettront de mieux me cerner professionnellement parlant. Expérience en agence de publicité. Où brainstorming rime avec meeting. Très bonne connaissance du franglais... et du néerlandais.

Concepts, graphismes, idées pour communiquer, above the line, below the line, direction artistique pour la réalisation des projets, layouts, prises de vues, illustrations, design, spots tv, spots radio, promotion des ventes, story board, synopsis, web design. J'aime travailler avec les professionnels de la communication ce sont des personnes passionnantes car passionnées par leur métier. Ce qui est par dessus tout le plus gai dans ce job, c'est que c'est un métier pas du tout sérieux, qu'il faut faire très sérieusement. Voici quelques outils qui facilitent grandement la vie d'un directeur artistique : Photoshop, illustrator, indesign, Quark X-press, Firework, Dreamweaver, HTML. Merci Apple d'exister.



Mes compétences :

Publicité

Prises de vues