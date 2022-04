Bonjour,



Je m'appelle Jean-Michel Picard.

Du recrutement des personnes, en passant par la formation continue et la gestion des plannings, j'ai toujours assuré la continuité de service et été acteur de l'optimisation du service au clients.

Je serai heureux de prendre en charge et de participer à de nouveaux projets, dans le respect des contraintes de votre société, afin de toujours garantir le plus haut niveau de satisfaction chez vos clients.



Mes compétences :

helpdesk

Wi-Fi

VPN

Sage Accounting Software

GNU

FTP

DS1

Customer Relationship Management

Citrix Winframe

Bugzilla

Android