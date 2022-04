Jean-Michel PIRONON

Après quelques années passées à arpenter les couloirs parfois mal famés de grosses entreprises, il a fallu trouver de nouvelles sources de motivation.



D'un commun accord, ces grandes sociétés et moi-même avont décidé de ne pas poursuivre notre relation. La routine sans doute a tué notre couple.... et peut-être aussi la peur - qui assaille nos décideurs - du cadre un tant soi peu expérimenté et qui risque de malmener le dieu "BUDGET".



Enfin peu importe, l'intérêt pour l'informatique en général, la perception d'une grande difficulté des utilisateurs et la volonté d'aider m'ont poussé à créer ma société d'assistance sur l'Essonne.



Le bébé est dans ces langes puisqu'il est né le 27 février dernier. Je m'emploie désormais à le faire grandir...



Sinon, j'ai fréquenté depuis mon arrivée en région Parisienne en 1986, la maison BULL, le monde de l'aéronautique chez SEXTANT Avionique (brève histoire d'amour), puis Ericsson France à Massy pendant 13 ans.



J'ai fait de la production, de la qualité, du management de process et plus récemment de la Communication et du Pilotage de Projets WEB Intranet et Internet.



Mes compétences :

Assistance informatique

Informatique