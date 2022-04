Jean-Michel PLISSON

Consultant en médias sociaux:

Spécialiste des médias sociaux j'interviens pour des formations ou des présentations sur la maîtrise des médias sociaux.



Photographe:

Photographe agréé Google, je réalise des visites virtuelles Google Maps et des vidéos. Je prends aussi des photos classiques.



Consultant en référencement:

Etant informaticien d'origine et travaillant maintenant pour Google, je propose aussi mes services pour améliorer le référencement naturel de votre entreprise.



Pigiste:

Je suis également auteur d'une dizaine de livres informatiques et j'écris tous les mois des articles informatiques grand public pour la presse nationale et pour le Web.



Mes compétences :

Référencement naturel

Photographie

Video

Nouvelles technologies

Écriture

Création de sites web