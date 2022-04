Jean-Michel PONSOT

Ingénieur de Production/Consultant proposant ses services dans les domaines de compétences

suivants :



 Encadrement d’équipes (Gestion administrative & Support technique)

 Assistance MOE (Migration, Livraison composants applicatifs, Reporting, tableaux de bord)

 MCO : Support au pilotage, Résolution des incidents, Gestion des problèmes, Documentation.

 Industrialisation (Homologation, Pré-Production, Recette, Intégration, Mise en Production)

 Ordonnancement (Planification et Automatisation), Optimisation, Outillage

 Gestion des environnements (Espace disque, Bases données, sécurité des ressources, …)



en environnements MVS/ZOS, UNIX/LINUX et WINDOWS :



Matériels



IBM 43XX, ES/9000, Z séries, RS/6000, SUN, PC/PS et compatibles



Systèmes et Logiciels



MVS – Z/OS TSO, ISPF, JES2, JCL, OPC/TWS, CONTROL-M, TOP SECRET,

RACF, BUNDLE, ISPOOL, EOS, EGEN, VSAM, SDSF, SYSVIEW,

WSF, BETA 92/93, DBCTL, TLMS, HSM (DFDSS), ISMF (DFSMS),

REXX (+ DIALOG MANAGER), notions CORTEX Plan



UNIX - LINUX SUN-OS, AIX, REDHAT, WEBSPHERE, JBOSS, NFS, VI, NAGIOS,

NETWORKER, OPEN PROCESS, $UNIVERSE, (K)SHELL



DOS/VSE POWER, DYNAM, FAQS, RAPS, TUBES, ZEKE, SCHEDULER,

sous VM/CMS PROFS, FAVER



WINDOWS SERVER 2008 (NT) IIS, GESTIONNAIRE DE SERVEUR, POWERSHELL



BUREAUTIQUE WORD, EXCEL (+ notions VBA), POWERPOINT, VISIO, LOTUS,

FREELANCE, ABC FLOWCHARTER, XBASE



Fluxs XFB Gateway, PELICAN (Interpel), MQSéries, CFT, FTP



Bases de données SQL, DB2, ORACLE, DL1, DBASE, FOXPRO, ACCESS



Messagerie LOTUS NOTES, CC:MAIL, OUTLOOK



Réseaux CICS, SNA, VTAM, TOKEN RING, NOVELL, TCP/IP, ETHERNET, NETMASTER,

NETVIEW, INTRANET/INTERNET (NETSCAPE, IE), PARC MANAGER